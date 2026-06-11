В трех районах Кубани восстановили подачу воды после аварии на подстанции

По информации на официальном сайте «Кубаньводкомплекса», «Троицкий групповой водопровод» поставляет питьевую воду по магистральным водоводам в Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также в населенные пункты Молдаванского, Троицкого и Нижнебаканского сельских поселений Крымского района, поселки побережья Черного моря.