В трех районах Кубани восстановили подачу воды после аварии на подстанции

В среду в 18.00 мск из-за аварии на подстанции 110кВ Троицкий водозабор было обесточено рабочее электрооборудование водозабора и насосной станции 2-го подъема. Подачу воды всем абонентам Троицкого группового водопровода прекратили.
«Троицкий групповой водопровод работает в штатном режиме. Подача воды восстановлена», — сказали в ведомстве.
По информации на официальном сайте «Кубаньводкомплекса», «Троицкий групповой водопровод» поставляет питьевую воду по магистральным водоводам в Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также в населенные пункты Молдаванского, Троицкого и Нижнебаканского сельских поселений Крымского района, поселки побережья Черного моря.