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В трех районах Кубани восстановили подачу воды после аварии на подстанции

КРАСНОДАР, 11 июн — РИА Новости. Подача воды в Новороссийске, Геленджике и Крымском районе Краснодарского края после аварии на подстанции восстановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс».

Источник: © РИА Новости

В среду в 18.00 мск из-за аварии на подстанции 110кВ Троицкий водозабор было обесточено рабочее электрооборудование водозабора и насосной станции 2-го подъема. Подачу воды всем абонентам Троицкого группового водопровода прекратили.

«Троицкий групповой водопровод работает в штатном режиме. Подача воды восстановлена», — сказали в ведомстве.

По информации на официальном сайте «Кубаньводкомплекса», «Троицкий групповой водопровод» поставляет питьевую воду по магистральным водоводам в Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также в населенные пункты Молдаванского, Троицкого и Нижнебаканского сельских поселений Крымского района, поселки побережья Черного моря.