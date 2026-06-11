В Челябинске бывшему депутату ЗС вынесли приговор по делу о взятке

Советский районный суд признал 43-летнего экс-депутата Илью Бархатова виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ. С ним было заключено досудебное соглашение, так как он дал показания против задержанного в 2025 году вице-губернатора. Суд назначил ему 3,5 года колонии строгого режима и штраф 8 млн рублей. Арест на недвижимость и счета сохранён.