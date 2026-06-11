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В Челябинске бывшему депутату ЗС вынесли приговор по делу о взятке

Он выступил посредником при передаче взятки в 2016—2018 годах.

Экс-депутат Заксобрания Челябинской области получил 3,5 года строгого режима за посредничество во взятке. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд признал 43-летнего экс-депутата Илью Бархатова виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ. С ним было заключено досудебное соглашение, так как он дал показания против задержанного в 2025 году вице-губернатора. Суд назначил ему 3,5 года колонии строгого режима и штраф 8 млн рублей. Арест на недвижимость и счета сохранён.

По версии следствия, с августа 2016 года по сентябрь 2018 года Бархатов выступал посредником при передаче взятки от предпринимателя начальнику отдела закупок регионального оператора капремонта. Деньги платили за информацию об аукционах и покровительство, что позволяло коммерсанту выбирать выгодные торги.