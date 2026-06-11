Медведи вышли к людям в Усольском районе

Сотрудники полиции напоминают жителям Иркутской области о необходимости соблюдать меры предосторожности при посещении лесов и загородной местности. При встрече с диким животным не следует приближаться, пытаться прогнать или спровоцировать его. Нужно спокойно покинуть опасную зону и незамедлительно сообщить о случившемся в экстренные службы или полицию.