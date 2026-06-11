Медведи вышли к людям в Усольском районе

Заявитель рассказал, что в районе поворота с объездной дороги в сторону деревни Сапиновка заметил двух медведей. На место выезжали сотрудники полиции и специалисты охотнадзора, но на обследованной территории животных не обнаружили.
Это уже не первый подобный случай в регионе. Только в мае 2026 года полицейские зарегистрировали четыре выхода медведей к людям в Братском, Нижнеилимском и Качугском районах.
Сотрудники полиции напоминают жителям Иркутской области о необходимости соблюдать меры предосторожности при посещении лесов и загородной местности. При встрече с диким животным не следует приближаться, пытаться прогнать или спровоцировать его. Нужно спокойно покинуть опасную зону и незамедлительно сообщить о случившемся в экстренные службы или полицию.