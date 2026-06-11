Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведи вышли к людям в Усольском районе

В Усольском районе полицейские зафиксировали выход медведей к людям. Сегодня утром в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» поступило сообщение о появлении хищников вблизи населённого пункта.

Источник: ТК Город

Заявитель рассказал, что в районе поворота с объездной дороги в сторону деревни Сапиновка заметил двух медведей. На место выезжали сотрудники полиции и специалисты охотнадзора, но на обследованной территории животных не обнаружили.

Это уже не первый подобный случай в регионе. Только в мае 2026 года полицейские зарегистрировали четыре выхода медведей к людям в Братском, Нижнеилимском и Качугском районах.

Сотрудники полиции напоминают жителям Иркутской области о необходимости соблюдать меры предосторожности при посещении лесов и загородной местности. При встрече с диким животным не следует приближаться, пытаться прогнать или спровоцировать его. Нужно спокойно покинуть опасную зону и незамедлительно сообщить о случившемся в экстренные службы или полицию.