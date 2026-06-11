В Волгограде двое мужчин рассказали на видео, как забивали товарища

По информации МВД, информация о случившемся поступила в отдел полиции № 4 лишь 7 июня от медиков. Врачи какое-то время боролись за жизнь пострадавшего, однако их усилия оказались безрезультатны. До этого мужчина неделю не обращался за медицинской помощью, надеясь, что адские боли пройдут самостоятельно, в результате его травмы приобрела необратимый характер.