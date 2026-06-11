Один человек погиб, двое пострадали в массовой аварии под Уфой

По предварительным данным, водитель Hyundai Accent 1996 года рождения допустил столкновение с попутно движущимся Mitsubishi Outlander под управлением мужчины 1980 года рождения. После удара Hyundai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Skoda Yeti, за рулем которого находился мужчина 1986 года рождения.