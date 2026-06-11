Две подруги вместе оказались в женской колонии на востоке Казахстана

По информации ведомства, девушки дружили с детства и мечтали о хорошем заработке без больших усилий. На одной из встреч с друзьями они познакомились с девушкой, которая предложила им работу с быстрым и легким заработком. От них требовалось только раскладывать закладки с наркотиками по указанным адресам. Некоторое время подруги выполняли задания, пока их не задержали во время очередной закладки.
Суд признал их виновными и назначил наказание 6 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении для несовершеннолетних. После достижения совершеннолетия они были переведены в женскую колонию в области Абай. С ними проводится воспитательная работа, их обучают трудовым навыкам. Они были трудоустроены в пельменный цех при учреждении. Получаемую заработную плату направляют на погашение судебных исков и помощь своим семьям.
«Я выросла в семье со средним достатком, родители старались, чтобы я ни в чем не нуждалась. Я училась в выпускном классе, мы строили планы на будущее, думали о поступлении. Когда мне предложили эту работу, я думала, что смогу помочь маме сделать ремонт и немного заработать денег для себя. Казалось, что это будет временно, на пару месяцев. Но эта работа привела меня к лишению свободы. Здесь я поняла, насколько серьезной была моя ошибка и как одно решение может изменить всю жизнь. Я очень благодарна родителям за то, что они не отвернулись от меня и продолжают поддерживать. Надеюсь, после освобождения смогу начать жизнь заново и больше не допущу таких ошибок», — поделилась осужденная.