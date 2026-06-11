В Краснодаре пенсионера убедили передать 14 млн рублей «в лабораторию ФСБ»

Ранее правоохранительные органы Краснодарского края предупреждали о новой схеме мошенников, которые под видом арендаторов втираются в доверие к пенсионерам и подсовывают им документы с условиями займа или залога недвижимости, после чего через суд пытаются взыскать несуществующий долг за счет квартиры. Специалисты советуют внимательно читать любые бумаги, не подписывать их в спешке, оформить запрет на регистрационные действия с жильем через «Госуслуги» и при любых подозрениях сразу обращаться в полицию.