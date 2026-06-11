200 лет истории в огне: пожар охватил храм культурного наследия в Ессентуках

На улице Оборонной загорелся Свято-Никольский храм — объект культурного наследия, которому 200 лет. Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. На месте работают 49 человек и 14 единиц техники от МЧС и РСЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. Информация уточняется. Видео РЕН ТВ gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/16036844407405.mp4
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