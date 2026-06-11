Осужденный самарский экс-министр транспорта планирует вернуться на работу

Бывший министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, ранее осужденный за махинации на торгах с ремонтом дороги Самара — Новокуйбышевск, намерен вернуться к работе. Об этом он сообщил в четверг, 11 июня, на заседании в кассационном суде по рассмотрению его жалобы на приговор.