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В Самарской области за три месяца выявили 16 «черных» кредиторов

С января по март этого года Волго-Вятское ГУ Банка России выявило в Самарской области 16 нелегальных участников финансового рынка («черных» кредиторов). Об этом сообщает отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Источник: Коммерсантъ

Как уточняют в отделении ЦентроБанка, компании выдавали займы под залог имущества или работали под видом комиссионных магазинов в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Чапаевске, Сызрани. Они заключали договоры купли-продажи, хранения, комиссии и не состояли в реестрах Банка России — не имели соответствующего разрешения регулятора.