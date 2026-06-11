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Детей благополучно вывели с маршрута на Таганае после обращения за помощью

Туристическая группа с 13 детьми в ночь на четверг, 11 июня, попросила помощи при переправе через реку Куштумга в Миасском городском округе. Благодаря заранее зарегистрированному маршруту спасатели быстро организовали помощь и доставили участников в город.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Туристическая группа, следовавшая по маршруту «Национальный парк Таганай — озеро Тургояк», обратилась за помощью ночью при переправе через реку Куштумга. На место выехали сотрудники МЧС России и спасатели Миасского поисково-спасательного отряда. Всех участников благополучно переправили через реку, после чего на автомобиле «Урал-Вахта» доставили к железнодорожному вокзалу Миасса.

В группе находились 16 человек, в том числе 13 детей в возрасте от 10 до 15 лет. Медицинская помощь никому не потребовалась, состояние туристов оценили как удовлетворительное.

В региональном управлении МЧС отметили, что маршрут был зарегистрирован заранее, а участники прошли инструктаж по безопасности. Это позволило оперативно организовать взаимодействие со спасателями и быстро оказать необходимую помощь.

Спасатели напомнили туристам о необходимости регистрировать походы перед выходом на маршрут. В этом случае получится сократить время поиска и быстрее организовать помощь в случае нештатной ситуации.

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