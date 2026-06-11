Спасатели эвакуировали туристов со скального маршрута в горах Сочи. Об этом сообщили в ЮРПСО МЧС России.
Все произошло на скальном маршруте виа-феррарты вечером 10 июня. Спасатели выезжали в район «Орлиных скал». На верхнем участке горизонтальной части маршрута виа-ферраты мужчина повис на металлическом тросе на самостраховочных усах.
Двигаться самостоятельно турист не смог — начали неметь ноги. Как сообщила спасателям его супруга, до конца маршрута оставалось почти 300 метров.
Используя альпинистское снаряжение, спасатели спустились к туристам и доставили их в городскую черту. Как выяснилось, супруги приехали в Сочи из Астрахани.
«Свой маршрут в МЧС России они не регистрировали», — сообщили в ЮРПСО МЧС России.