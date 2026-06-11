Айвару Кинжабаеву отменили платеж

Районный суд приговорил чиновника к четырем с половиной годам лишения свободы и двухлетнему запрету занимать определенные должности на госслужбе. Судебная коллегия облсуда не согласилась с выводами, что действия Айвара Кинжабаева привели к тяжким последствиям, и сократила срок до четырех лет. Уголовное дело бывшего главы управления Росимущества связано с продажей «Племенному заводу “Дружба”» участка в Кошкинском районе в границах памятника природы «Надеждинская лесостепь» с краснокнижными растениями, где, несмотря на запрет, было распахано 40 га. В рамках гражданского иска райсуд взыскал с осужденного 18,4 млн руб., но облсуд отменил это решение.