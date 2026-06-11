Айвару Кинжабаеву отменили платеж

Районный суд приговорил чиновника к четырем с половиной годам лишения свободы и двухлетнему запрету занимать определенные должности на госслужбе. Судебная коллегия облсуда не согласилась с выводами, что действия Айвара Кинжабаева привели к тяжким последствиям, и сократила срок до четырех лет. Уголовное дело бывшего главы управления Росимущества связано с продажей «Племенному заводу “Дружба”» участка в Кошкинском районе в границах памятника природы «Надеждинская лесостепь» с краснокнижными растениями, где, несмотря на запрет, было распахано 40 га. В рамках гражданского иска райсуд взыскал с осужденного 18,4 млн руб., но облсуд отменил это решение.
Судебная коллегия по уголовным делам Самарского областного суда, рассмотрев апелляционные жалобы на приговор бывшему руководителю управления Росимущества по Самарской области Айвару Кинжабаеву, изменила решение нижестоящего суда. В декабре прошлого года Ленинский районный суд Самары признал чиновника виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы и двухлетнему запрету занимать определенные должности на государственной службе.
Айвара Кинжабаева задержали и отправили под арест в августе 2024 года. В материалах уголовного дела, расследованием которого занималось СУ ГУМВД по Самарской области, говорится о продаже земельных участков в Кошкинском районе, часть из которых находилась в границах особо охраняемого памятника природы «Надеждинская лесостепь».
По данным Самарского университета, уникальность и ценность флоры «Надеждинской лесостепи» обусловлена произрастанием 18 видов эндемичных растений (6,18%). Из числа учтенных растений в составе ее флоры выявлено 7 редких видов (2,4%). Из них 2 вида занесены в Красную книгу России: ковыль перистый (Stipa pennata) и рябчик русский (Frititillaria ruthenica).
Судя по сообщению областного суда, участки были проданы ООО «Племенной завод “Дружба”», одному из крупнейших сельскохозяйственных предприятий региона — общая площадь сельхозугодий компании составляет порядка 16 000 га. В декабре в минприроды региона сообщили, что в границах памятника «в результате нарушения режима особо охраняемой природной территории было распахано 40 гектаров ценных земель». В сообщении отмечалось, что распашка прекращена и на поврежденных участках начался постепенный процесс естественного восстановления степи, а эконадзор областного минприроды составил протокол на должностное лицо организации, проводившей распашку.
В рамках уголовного дела райсуд удовлетворил иск прокуратуры в интересах областного минлесхоза о взыскании солидарно с Айвара Кинжабаева и «Племенного завода’Дружба» «компенсации ущерба в размере 18,4 млн руб. После пересмотра дела облсуд оставил этот иск без рассмотрения. “Приговор в части разрешения гражданского иска отменен. Гражданский иск оставлен без рассмотрения, разъяснено право на обращение с исковыми требованиями в порядке гражданского судопроизводства”, — говорится в сообщении Самарского областного суда.
Уголовное дело против бывшего главы регионального управления Росимущества переквалифицировано с п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ на ч. 2 ст. 286 УК РФ, поскольку судебная коллегия не согласилась с выводами райсуда о наступлении в результате преступных действий Айвара Кинжабаева тяжких последствий. «Под такими последствиями, по смыслу закона, следует понимать, в частности, крупные аварии, длительную остановку транспорта или производственного процесса, иное нарушение деятельности организации, причинение значительного материального ущерба, причинение смерти по неосторожности, самоубийство или покушение на самоубийство потерпевшего
Срок лишения свободы подсудимому сокращен с четырех с половиной лет до четырех лет с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 1 год 6 месяцев.
Год назад, в июне 2025 года, стало известно, что Айвар Кинжабаев обратился в военкомат с просьбой отправить его в зону СВО. Как пояснили «Ъ-Волга» в прокуратуре региона, с подобным ходатайством осужденные обязаны обратиться в суд. В Ленинском районном суде Самары и Самарском областном суде «Ъ-Волга» ответили, что не получали такого ходатайства от Айвара Кинжабаева.