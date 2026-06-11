Соседи Усольцевых по квартире раскрыли новые детали

На звонок и стук в дверь ожидаемо никто не открывает. По словам соседей, тут почти никто не бывает. Ключи есть у одной из дочерей Сергея. У сына Усольцевой Данила Баталова, по его собственным словам, их нет. Как-то квартиру открывали для следователей, приглашали понятых из числа соседей.