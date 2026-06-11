Долги и машина у дома. Соседи Усольцевых по квартире раскрыли новые детали

В тайге Красноярского края закончилась очередная активная фаза поисков Усольцевых. Семью вновь не нашли. Но может зацепки ищут не там? Корреспондент krsk.aif.ru побывала во дворе дома, где жили пропавшие и выяснила много интересного.
Автомобиль Усольцевых вскрывали?
Сразу после пропажи семьи интернет облетели кадры с панельной пятиэтажкой в Сосновоборске, возле которой стоял белый Lexus — автомобиль Ирины. Прошло почти 9 месяцев, но машина по-прежнему тут — припаркована почти вплотную к дому.
«Я видел, что в машине кто-то лазил. Но что за люди это были, сказать не могу», — поделился житель панельки Анатолий.
Оказалось, есть те, кто сильно не доволен, что автомобиль до сих пор отсюда не убрали. Говорят, он загораживает проезд для вывоза мусора. В пятиэтажке есть работающий мусоропровод. Чтобы забрать отходы, спецтехнике нужно вплотную подъехать к подъезду.
«Машина вообще стояла по середине дороги, была открыта. Приезжала дочка и закрывала машину. Мы же просим, чтобы её убрали отсюда. Уже и в полицию звонили, и куда только не звонили, мусорка не может пройти», — посетовала соседка по подъезду.
Несколько жильцов дома сказали, что Ирина Усольцева всегда с трудом парковалась.
«Вообще не умеет машину поставить нормально. Когда заезжала во двор, мы все боялись», — так говорят соседи.
Почему дорогой автомобиль не отгоняют родственники, жильцы понять не могут.
Никто не платит по долгам Усольцевых?
Трехкомнатная квартира, где жили Усольцевы, находится на третьем этаже. В глаза сразу бросается яркое желтое объявление на двери. В нем сказано, что если не будет погашен долг за коммунальные услуги в течении трех дней, то их отключат.
Это тоже вызывает удивление у соседей — почему родственники не платят по квитанциям. При этом говорят, мол долги по квартплате начали копиться у Усольцевых еще до продажи. Что тоже странно, ведь семья далеко не бедсствовала.
«Два дорогих автомобиля же, их доход — явно не ниже среднего», — так тут характеризуют семью.
На звонок и стук в дверь ожидаемо никто не открывает. По словам соседей, тут почти никто не бывает. Ключи есть у одной из дочерей Сергея. У сына Усольцевой Данила Баталова, по его собственным словам, их нет. Как-то квартиру открывали для следователей, приглашали понятых из числа соседей.
Ранее в СМИ сообщалась, что эта недвижимость принадлежит Ирине. Но одна из соседок уверяет, собственник квартиры — Сергей.
«Я же вижу платежки, которые приходят. Там он указан», — сказала женщина.
По ее словам, ранее в квартире проживала одна из дочерей Сергея со своей семьей.
Напомним, супруги Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной пропали 28 сентября 2025 года на Кутурчинском Белогорье. Масштабные поиски семьи длились до 12 октября. Затем в горную тайгу время от времени выезжали профессиональные спасатели, следователи и полицейские.
Новая активная фаза поисков прошла с 4 по 9 июня 2026 года. В СК сообщили, что нашли какие-то вещи, которые могут принадлежать семье. Сейчас известно, что это сломанная палка для скандинавской ходьбы. Специально для нашей редакции бывший следователь рассказал, можно ли определить, кто брал в руки эту вещь.
Как мы выяснили, Данил Баталов не принимал участия в последних поисках, так как ничего о них не знал. И это при том, что их он очень ждал.
А ранее корреспондент krsk.aif.ru побывала возле частного дома Усольцевых в поселке Тартат и там пообщалась с соседями.