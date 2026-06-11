Трое индийских моряков погибли при атаке США на танкер Settebello

Издание ссылается на заявление министра портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновала.
«Все трое индийских моряков, пропавших без вести после атаки на танкер MT Settebello под флагом Палау у побережья Омана, признаны погибшими», — говорится в сообщении.
Hindustan Times напоминает, что на борту судна, удар по которому нанесли США, находились 24 гражданина Индии. Соновал назвал случившееся тяжелой утратой и пообещал, что правительство окажет семьям погибших всю необходимую поддержку.
Министр уже отдал распоряжение чиновникам: спасенных членов экипажа нужно немедленно вернуть на родину, а тела погибших — доставить для захоронения.