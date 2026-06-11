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Трое индийских моряков погибли при атаке США на танкер Settebello

Трое индийских моряков с танкера Settebello, попавшего под удар США у берегов Омана, официально признаны погибшими. Об этом сообщает Hindustan Times.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Издание ссылается на заявление министра портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновала.

«Все трое индийских моряков, пропавших без вести после атаки на танкер MT Settebello под флагом Палау у побережья Омана, признаны погибшими», — говорится в сообщении.

Hindustan Times напоминает, что на борту судна, удар по которому нанесли США, находились 24 гражданина Индии. Соновал назвал случившееся тяжелой утратой и пообещал, что правительство окажет семьям погибших всю необходимую поддержку.

Министр уже отдал распоряжение чиновникам: спасенных членов экипажа нужно немедленно вернуть на родину, а тела погибших — доставить для захоронения.

За день до этого в МИД Индии вызвали временного поверенного в делах США Джейсона Микса. Дипломату заявили официальный протест из-за атаки на танкер в Оманском заливе.

Ранее на этой неделе СМИ сообщали, что судно с индийскими моряками, которое находится под американскими санкциями, подверглось нападению у побережья Омана. По данным журналистов, удар, предположительно, нанесли ВМС США.

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