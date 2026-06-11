Глава СКР затребовал доклад по делу о наезде автобуса на людей в Екатеринбурге

По факту ДТП возбуждено два уголовных дела. Одно связано с нарушением ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ), второе — с оказанием руководством автотранспортного предприятия некачественных услуг, которые привели к гибели двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Водитель автобуса и директор транспортной компании, которой принадлежит автобус, задержаны — в ближайшее время им предъявят обвинение и будет решен вопрос о заключении под стражу.