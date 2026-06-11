Нижегородскому экс-депутату Николаю Шумилкову продлили срок ареста

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода продлил арест бывшему депутату Николаю Шумилкову (владельцу ряда домоуправляющих компаний) до 14 июля. Защита просила заменить меру пресечения на домашний арест или залог, но суд отказал. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
Шумилкова арестовали 17 апреля по обвинению в попытке коммерческого подкупа в особо крупном размере: по версии следствия, он передал 1,1 млн рублей соучредителю УК «Корабел» Николаю Медведеву за поддержку в смене директора компании (Виктора Терещенко). Задержание прошло при передаче денег.
Обвиняемый утверждает, что это был оформленный распиской заём. Между Шумилковым и Терещенко был деловой конфликт: арестованный пытался через суд исключить Терещенко (владеет 1% доли) из числа участников общества, но получил отказ.
Также против Терещенко подан иск от ООО «Сормовская домоуправляющая компания» (СДК) о возмещении ущерба свыше 500 тысяч рублей — решение ещё не вынесено.
Ранее четверо нижегородцев оказались под следствием за серию нападений и грабёж.