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Директор строительной фирмы в Крыму пойдет под суд за гибель рабочего

По неосторожности мужчина упал в неогороженную шахту лифта.

Источник: СК России по Республике Крым и Севастополю

Директора строительной компании обвиняют в нарушении правил безопасности при возведении гостиничного комплекса в Алупке.

Во время строительных работ строитель упал в шахту лифта, которая не была ограждена. Причиной трагедии стало также и отсутствие освещения. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и пострадавший скончался на месте происшествия.

Следователи провели необходимые мероприятия для сбора и фиксации доказательств. Были назначены и проведены экспертизы. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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