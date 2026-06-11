Опасные роллы и мясо со стафилококком: опасную продукцию запретили в Беларуси

Опасными признаны роллы «Филадельфия кунжут», «Сет Ясай» и «Онигири с лососем», производителем которых является молодечненская компания «Юлайн».
Как уточнили в профильном комитете, в роллах были обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы), а это недопустимо.
Предписание Госстандарта было выдано этому производителю 8 июня, а запрет на ввоз и обращение опасных роллов начнет действовать 13 июня.
Кроме того, на производстве опасной продукции попалось еще одно белорусское предприятие — ЧП «Мирон» из агрогородка Хомск Дрогичинского района.
Речь идет о сыровяленом продукте из свинины «Полендвица Панская» и сырокопченой колбасе «Тещина колбаска».
В полендвице были обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы) и золотистый стафилококк, а в колбасе тоже выявили золотистый стафилококк.
Предписание также было выдано предприятию 8 июня, а запрет на реализацию, ввоз и обращение начнет действовать 13 июня.
«Черный список» Госстандарта регулярно расширяется, так как специалисты выявляют все новые небезопасные товары.
Одна из приоритетных задач в деятельности ведомства — исключить попадание в обращение продукции, которая способна причинить вред жизни и здоровью человека, имуществу граждан и окружающей среде. Товар может вновь вернуться в продажу, но для этого производителю нужно устранить нарушения.