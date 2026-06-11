Опасные роллы и мясо со стафилококком: опасную продукцию запретили в Беларуси

Одна из приоритетных задач в деятельности ведомства — исключить попадание в обращение продукции, которая способна причинить вред жизни и здоровью человека, имуществу граждан и окружающей среде. Товар может вновь вернуться в продажу, но для этого производителю нужно устранить нарушения.