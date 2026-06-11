Житель Красноярского края пугал «бывшую» письмами и муляжами бомб

В марте 2026 года в Назарове 37-летний местный житель поссорился и разъехался с сожительницей и решил досадить ей необычным способом, за использование которого он скоро отправится на скамью подсудимых. 11 июня подробностями поделились в прокуратуре Красноярского края.
Сначала отвергнутый мужчина сел за компьютер, напечатал письмо, где угрожал убийством «бывшей» и ее родным, распечатал его, запечатал в конверт и тайком просунул в щель между дверью и косяком ее квартиры.
Но на этом он не остановился. Через неделю неадекват смастерил два муляжа самодельных взрывных устройств с использованием петард, батареек, спичек и проводов. Выглядящие устрашающе свертки он положил у входной двери женщины. По его задумке, когда дверь откроют, должен был раздаться громкий хлопок.
До спецэффекта не дошло: ранним утром подозрительные предметы заметил родственник хозяйки квартиры. В ходе разбирательства мужчина признал вину и объяснил, что на самом деле ничего плохого не планировал, а просто хотел напугать экс-сожительницу.
Было заведено уголовное дело. Сейчас оно дошло до суда. Прокурор уже утвердил обвинение по статье об угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.