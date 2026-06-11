Житель Красноярского края пугал «бывшую» письмами и муляжами бомб

Но на этом он не остановился. Через неделю неадекват смастерил два муляжа самодельных взрывных устройств с использованием петард, батареек, спичек и проводов. Выглядящие устрашающе свертки он положил у входной двери женщины. По его задумке, когда дверь откроют, должен был раздаться громкий хлопок.