Почтовые наркокурьеры с 10 килограммами препаратов попались в Петербурге

Всех троих задержали и арестовали. Им грозит до восьми лет тюрьмы. Уголовное дело ведет следователь из Самары, потому что именно туда успела уехать первая партия. Теперь полиция выясняет, кто получил ту посылку и кому предназначались остальные капсулы.