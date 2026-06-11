Прокуратура Черняховска требует компенсацию в пользу упавшей на тротуаре женщины

В свою очередь, руководитель ООО «Чистота» Сергей Гордеев сообщил «Новому Калининграду», что суду еще предстоит установить, где именно произошло падение пострадавшей. «Судебные разбирательства идут. Тут еще непонятно, где упала женщина: на придомовой территории либо на тротуаре. Вроде как она упала на придомовой территории, возле подъезда. А придомовой территорией занимается управляющая компания».