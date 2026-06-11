Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура Черняховска требует компенсацию в пользу упавшей на тротуаре женщины

Исковое заявление находится на рассмотрении.

Прокуратура Черняховска обратилась в суд для защиты прав местной жительницы, пострадавшей в результате падения на придомовой территории. Пенсионерка поскользнулась и упала на тротуаре около дома по 2-му Дачному переулку в Черняховске, получив травму головы. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, ответственность за содержание дорожного покрытия на данной территории возложена на ООО «Чистота». Прокурор города обратился в суд с иском о взыскании с организации компенсации морального вреда в пользу пенсионерки в размере 300 тыс. рублей. Исковое заявление находится на рассмотрении.

В свою очередь, руководитель ООО «Чистота» Сергей Гордеев сообщил «Новому Калининграду», что суду еще предстоит установить, где именно произошло падение пострадавшей. «Судебные разбирательства идут. Тут еще непонятно, где упала женщина: на придомовой территории либо на тротуаре. Вроде как она упала на придомовой территории, возле подъезда. А придомовой территорией занимается управляющая компания».

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше