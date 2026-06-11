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В Адлере пешеход попал под электричку и выжил

В Адлере электричка сбила 38-летнего мужчину.

Источник: УТ МВД России по ЮФО

В Адлере пешеход попал под электричку и выжил. Происшествие случилось на перегоне «Адлер — Хоста».

Известно, что машинист заметил мужчину и неоднократно подавал звуковые сигналы. Поезж экстренно затормозил, но наезда избежать не удалось.

Пострадавший — 38-летний местный житель. Мужчина находился на путях в алкогольном опьянении и никак не реагировал на звуковые сигналы поезда. С повреждениями средней тяжести его доставили в городскую больницу.

«Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия. Собранные транспортными полицейскими материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.