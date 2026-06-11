Эксперты раскрыли, откуда могли запустить БПЛА и ракеты в Омскую область

Военные эксперты в эксклюзивных комментариях для aif.ru рассказали, откуда ВСУ могли запустить БПЛА и ракеты в Омскую область 10 июня, когда в регионе была объявлена беспилотная опасность.
Расстояние от Омска до границы с Украиной составляет не менее 2,5 тысячи километров. Капитан первого ранга Василий Дандыкин отметил, что БПЛА вряд ли могли преодолеть такое расстояние. «Вполне вероятно, что запустили с сопредельного государства. Сейчас активизировались спящие ячейки, — пояснил эксперт. — Насчет ракетной опасности — “Фламинго” так далеко не фиксировали. Скорее, в регионе просто перестраховались».
Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов также не исключил, что дроны могли идти на Поволжье и Южный Урал со стороны третьих стран. По его словам, диверсанты под видом специалистов могут прибывать на территорию и запускать БПЛА с близлежащих территорий. «“Фламинго” могли лететь через Каспий, по Волге», — добавил он в беседе.
Официальных комментариев от силовых структур о том, что именно стало причиной объявления тревоги, пока не поступало. Однако сам факт оповещения говорит о том, что система контроля воздушного пространства сработала штатно. Жителям Омска и области рекомендовали сохранять спокойствие и в случае новых оповещений строго следовать инструкциям МЧС.
Ситуация остаётся на контроле. Эксперты сходятся во мнении, что угроза, хотя и не реализовалась, требует повышенного внимания к защите инфраструктуры в глубине территории России.
Вечером 10 июня в Омской области впервые был объявлен режим беспилотной опасности. Тревога действовала около получаса. Жителям региона также приходили СМС-сообщения от МЧС с предупреждением о ракетной опасности. Что известно о первой атаке дронов на Омскую область — в материале.