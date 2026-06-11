Жительница Приморья ранила ножом сожителя во время застолья

Правоохранители быстро выяснили обстоятельства случившегося. Трагедия произошла на почве совместного распития спиртного: между потерпевшим и его сорокатрехлетней сожительницей вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина начал избивать женщину. Защищаясь, она схватила кухонный нож и нанесла обидчику удар. Подозреваемую задержала следственно-оперативная группа. В отделе полиции она дала признательные показания.