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Жительница Приморья ранила ножом сожителя во время застолья

Мужчине потребовалась срочная медицинская помощь.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Приморья ударила ножом своего сожителя во время совместного распития алкоголя. Потерпевшего срочно госпитализировали и прооперировали, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

В дежурную часть отдела полиции Пожарского округа Приморья поступила информация от медиков. Фельдшер бригады скорой помощи сообщил, что в местную больницу экстренно госпитализирован сорокалетний житель поселка Лучегорск. Врачи диагностировали у пострадавшего проникающее ножевое ранение брюшной полости, потребовавшее немедленного хирургического вмешательства и стационарного лечения.

Правоохранители быстро выяснили обстоятельства случившегося. Трагедия произошла на почве совместного распития спиртного: между потерпевшим и его сорокатрехлетней сожительницей вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина начал избивать женщину. Защищаясь, она схватила кухонный нож и нанесла обидчику удар. Подозреваемую задержала следственно-оперативная группа. В отделе полиции она дала признательные показания.

По факту произошедшего следователем возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.