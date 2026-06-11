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Пять человек пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области

В поселке Разумное Белгородского района беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект. В результате удара пострадали пять мирных жителей, среди которых двое детей. Девятимесячный младенец и пятилетняя девочка госпитализированы, три женщины доставлены в городскую больницу.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В поселке Разумное Белгородского района беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект. В результате удара пострадали пять мирных жителей, среди которых двое детей. Об этом сообщает Оперативный штаб Белгородской области.

Обеих пострадавших несовершеннолетних госпитализировали в Детскую областную клиническую больницу. У девятимесячного младенца диагностированы минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение лица, а у пятилетней девочки — осколочное ранение бедра. Еще трех женщин, получивших осколочные ранения различных частей тела, бригады скорой помощи доставили в Белгородскую городскую больницу № 2.

В результате детонации беспилотника повреждения получили фасады, входные группы и остекление двух коммерческих объектов. Кроме того, осколками посекло семь легковых автомобилей и один пассажирский автобус.

На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы.