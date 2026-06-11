Двое жителей Волгограда задержаны за смертельное избиение знакомого

В Волгограде двое местных жителей подозреваются в причинении смерти своему знакомому. Инцидент произошел еще 29 мая, когда компания друзей распивала спиртные напитки. Конфликт перерос в драку, в ходе которой потерпевший получил множественные травмы головы и тела, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком.