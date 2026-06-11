Дочери погибшего рабочего из Рыбинского округа выплатили полтора миллиона рублей

В мае 2025 года в Рыбинском округе бригада одного из местных хозяйств работала на крыше. Один из плотников при спуске потерял равновесие, упал на припаркованную машину и от полученных травм скончался на месте. 11 июня стало известно о выплате крупной компенсации морального вреда дочери погибшего.