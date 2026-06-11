Дочери погибшего рабочего из Рыбинского округа выплатили полтора миллиона рублей

В мае 2025 года в Рыбинском округе бригада одного из местных хозяйств работала на крыше. Один из плотников при спуске потерял равновесие, упал на припаркованную машину и от полученных травм скончался на месте. 11 июня стало известно о выплате крупной компенсации морального вреда дочери погибшего.
Во время проведения проверки прокуратура выяснила: работника допустили к высотным работам без нужных для этого оформления, инструктажа и защитного снаряжения. Правила безопасности, которые должны были его спасти, существовали только на бумаге.
Прокурор подал в суд иск в интересах дочери погибшего с требованием взыскать с компании-работодателя ее отца полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. И организация выплатила всю сумму добровольно, еще до решения суда.
Но этим история не закончилось. В Рыбинском районном суде сейчас рассматривают уголовное дело против мастера участка той самой компании. Именно он нарушил требования охраны труда, что привело к гибели плотника. Обвиняемому грозит реальный срок: до четырех лет лишения свободы.