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В Гурьевском районе в ДТП пострадал 14-летний подросток

Авария произошла на трассе Калининград — Нестеров.

Источник: Комсомольская правда

На дороге Калининград — Нестеров на территории Гурьевского района вечером 10 июня столкнулись «Ауди» и «Ниссан». О ДТП, которое случилось вчера в 19:10, рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.

Один из автомобилей выскочил с дороги в поле. В результате дорожного происшествия 14-летний пассажир автомобиля «Ауди» получил травмы.

Проводится проверка.

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