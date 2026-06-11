В Гурьевском районе в ДТП пострадал 14-летний подросток

На дороге Калининград — Нестеров на территории Гурьевского района вечером 10 июня столкнулись «Ауди» и «Ниссан». О ДТП, которое случилось вчера в 19:10, рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.
Один из автомобилей выскочил с дороги в поле. В результате дорожного происшествия 14-летний пассажир автомобиля «Ауди» получил травмы.
Проводится проверка.
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