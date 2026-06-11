Двух петербуржцев осудили за угоны и махинации с машинами

Летом 2020 года один из приятелей застраховал свой Renault Kaptur. Затем по указанию подельника он отдал машину неизвестным, которые разобрали ее на запчасти, и написал заявление об угоне. Когда дело возбудили, мужчина потребовал у страховой компании выплатить ему 638 тысяч рублей. Сотрудники фирмы проверили информацию и ничего не отдали.