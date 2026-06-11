На Кубани жители помогли задержать напавшего с ножом на продавщицу мужчину. Все произошло в Курганинском районе.
Известно, что 43-летний местный житель пришел в продуктовый магазин. Посетитель потребовал дать в долг две бутылки разливного пива. Продавец отказала.
Когда женщина отвернулась, посетитель подошел к ней сзади и ударил ножом в спину. Продавщица начала отбиваться бутылками и успела выбежать из магазина, чтобы попросить помощи у прохожих. Местные жители тут же задержали нападавшего.
Прохожие закрыли мужчину в магазине до приезда полиции. Сам нападавший как раз собирался выйти на улицу с неоплаченным пенным.
«Стражи закона задержали мужчину и доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ “Разбой”. Фигурант заключен под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.