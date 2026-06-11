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В Москве задержали экс-вице-губернатора Новосибирской области Петухова

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего первого вице-губернатора Новосибирской области Юрия Петухова в Москве. В гостиничном номере найдено синтетическое наркотическое вещество. Уголовное дело возбуждено по статье 228 УК.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Москве задержали бывшего первого вице-губернатора Новосибирской области Юрия Петухова. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.

По данным канала, сотрудники правоохранительных органов обнаружили синтетическое наркотическое вещество в номере столичного отеля, где остановился Петухов. Ему вменяют статью 228 Уголовного кодекса РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление или переработка наркотических средств).

Ранее сообщалось об увольнении Петухова, который курировал в областном правительстве внутреннюю политику и социальную сферу.