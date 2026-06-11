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Фугасную авиабомбу времен Сталинградской битвы обнаружили в Волгограде

Место обнаружения снаряда оцеплено. В дальнейшем ФАБ-50 будет уничтожена специалистами.

Опасную находку обнаружили в Дзержинском районе Волгограда рабочие, выполнявшие земельные работы, сообщает РИАЦ.

На глубине они наткнулись на фугасную авиационную бомбу, пролежавшую там больше 80 лет. ФАБ-50 — отголосок Сталинградской битвы.

Место обнаружения снаряда оцеплено. В дальнейшем бомба будет уничтожена специалистами.

Такие находки до сих пор ещё не редкость в Волгоградской области. Так, в апреле было обнаружено сразу два ешё более мощных фугаса — в Краснооктябрьском районе региональной столицы и в Городищенском районе.