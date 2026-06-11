Руководителя отдела администрации осудили за смертельную халатность на Автозаводе

Начальник отдела администрации Автозаводского района Светлана Шахова признана виновной в халатности. Такое решения принял Автозаводский районный суд 11 июня, сообщает корреспондент ТК «Волга» из зала суда.
Женщина оказалась на скамье подсудимых после трагедии в августе 2025 года. Тогда под развалинами старого гаража погиб 6-летний ребенок, гулявший с отцом. Малыша завалило бетонными перекрытиями.
Чиновница должна была контролировать уборку и снос заброшенных строений в районе, но вовремя не предприняла необходимых мер.
Суд предоставил Светлане Шаховой возможность выступить с последним словом. Она попросила себя оправдать.
Однако суд признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком 1 год.