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Руководителя отдела администрации осудили за смертельную халатность на Автозаводе

В результате обрушения гаража погиб ребенок.

Источник: Время

Начальник отдела администрации Автозаводского района Светлана Шахова признана виновной в халатности. Такое решения принял Автозаводский районный суд 11 июня, сообщает корреспондент ТК «Волга» из зала суда.

Женщина оказалась на скамье подсудимых после трагедии в августе 2025 года. Тогда под развалинами старого гаража погиб 6-летний ребенок, гулявший с отцом. Малыша завалило бетонными перекрытиями.

Чиновница должна была контролировать уборку и снос заброшенных строений в районе, но вовремя не предприняла необходимых мер.

Суд предоставил Светлане Шаховой возможность выступить с последним словом. Она попросила себя оправдать.

Однако суд признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком 1 год.