Под Самарой ввели карантин из-за вспышки бешенства

Территорию в радиусе 500 метров от очага бешенства признали неблагополучным пунктом. На время действия карантина в очаг бешенства не будут пускать посторонних, кроме тех, кто задействован в ликвидации болезни. В неблагополучном пункте запретили проводить ярмарки и выставки животных, отлавливать их для зоопарков. Карантин снимут через 60 дней после ликвидации бешенства.