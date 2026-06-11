Режим ЧС ввели в Красноярском крае из-за лесных пожаров

В пресс-службе кабмина добавили, что в регионе работает многоуровневая система мониторинга лесов, используются, в частности, возможности флота беспилотников, космосъемка, наземное и авиапатрулирование. До 95 процентов возгораний фиксируются на ранней стадии и ликвидируются.