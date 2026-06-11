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Режим ЧС ввели в Красноярском крае из-за лесных пожаров

Почти полсотни лесных пожаров зафиксировано в Красноярском крае. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

Источник: "Российская газета"

Почти полсотни лесных пожаров зафиксировано в Красноярском крае. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

За сутки 10 июня специалисты ликвидировали в лесах 18 пожаров на площади около 290 гектаров. По информации Лесопожарного центра, причинами возгораний стали грозы.

11 июня в лесах региона зафиксировано 47 пожаров на площади свыше семи тысяч гектаров. Обстановка находится под контролем, угрозы населенным пунктам нет, заверили в краевом правительстве.

Между тем в регионе введен режим ЧС. Он предполагает ограничения при посещении лесных массивов, запреты на разведение костров, сжигание мусора и сухой травы.

В пресс-службе кабмина добавили, что в регионе работает многоуровневая система мониторинга лесов, используются, в частности, возможности флота беспилотников, космосъемка, наземное и авиапатрулирование. До 95 процентов возгораний фиксируются на ранней стадии и ликвидируются.