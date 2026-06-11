Ребенок выпал из окна в Ленобласти и попал в больницу

Девятилетний мальчик выпал из окна второго этажа в поселке Синявино Кировского района. Он выжил, но попал в больницу. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Ленобласти.
Трагедия произошла в квартире на улице Кравченко. Ребенок залез на подоконник открытого окна и упал вниз. Рядом не было взрослых, которые могли бы его остановить. Мальчик получил тяжелые травмы. Сейчас он находится в больнице, где врачи оказывают ему квалифицированную помощь.
— Следственный отдел по городу Кировску возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, — уточнили следователи.
Назначены судебные экспертизы, которые должны установить точный характер и степень тяжести полученных травм. Также следователи принимают меры к установлению причин и условий, которые привели к трагедии.