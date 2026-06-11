Ребенок выпал из окна в Ленобласти и попал в больницу

Трагедия произошла в квартире на улице Кравченко. Ребенок залез на подоконник открытого окна и упал вниз. Рядом не было взрослых, которые могли бы его остановить. Мальчик получил тяжелые травмы. Сейчас он находится в больнице, где врачи оказывают ему квалифицированную помощь.