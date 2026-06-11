Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ребенок выпал из окна в Ленобласти и попал в больницу

Мальчик получил тяжелые травмы.

Источник: Комсомольская правда

Девятилетний мальчик выпал из окна второго этажа в поселке Синявино Кировского района. Он выжил, но попал в больницу. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Ленобласти.

Трагедия произошла в квартире на улице Кравченко. Ребенок залез на подоконник открытого окна и упал вниз. Рядом не было взрослых, которые могли бы его остановить. Мальчик получил тяжелые травмы. Сейчас он находится в больнице, где врачи оказывают ему квалифицированную помощь.

— Следственный отдел по городу Кировску возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, — уточнили следователи.

Назначены судебные экспертизы, которые должны установить точный характер и степень тяжести полученных травм. Также следователи принимают меры к установлению причин и условий, которые привели к трагедии.