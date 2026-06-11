Запрет на посещение лесов ввели в нескольких округах Нижегородской области

В Нижегородской области временно ограничили посещение лесов на территориях, где установлен высокий уровень пожарной опасности. По данным регионального министерства лесного хозяйства, сейчас в лесах области преобладают второй, третий и местами четвертый классы пожарной опасности, сообщили в пресс-службе ведомства.