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Запрет на посещение лесов ввели в нескольких округах Нижегородской области

Ограничения связаны с риском возникновения природных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области временно ограничили посещение лесов на территориях, где установлен высокий уровень пожарной опасности. По данным регионального министерства лесного хозяйства, сейчас в лесах области преобладают второй, третий и местами четвертый классы пожарной опасности, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно действующим правилам, при четвертом и пятом классах пожарной опасности вводится запрет на пребывание граждан в лесах. Такие меры принимаются для предотвращения природных пожаров, большинство которых возникает по вине человека.

Жителям региона напоминают о необходимости строго соблюдать требования пожарной безопасности. Даже небольшая искра или непотушенный костер могут привести к серьезному возгоранию и нанести ущерб природе.

Для удобства нижегородцев на сайте Минлесхоза ежедневно обновляется карта пожарной опасности. На ней можно проверить актуальную ситуацию в каждом муниципалитете и узнать, где действуют ограничения на посещение лесов.

Если вы заметили возгорание или задымление, необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону прямой линии лесной охраны: 8 (800) 100−94−00 или в региональную диспетчерскую службу по номеру 8 (831) 430−01−23.