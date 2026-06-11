Не стало 21-летнего хоккеиста из системы омского «Авангарда» Егора Ядыкина

11 июня хоккейная семья Омска понесла тяжёлую утрату — на 22-м году жизни скончался воспитанник системы «Авангарда» Егор Ядыкин, сообщили в пресс-службе клуба.
Егор родился 4 февраля 2005 года в Салавате. Свой путь в хоккее он начал в родном городе за команду «Юрматы», а в 13 лет перешёл в подольский «Витязь». В 15 лет оказался в Омске — и это стало судьбоносным решением. В системе «Авангарда» он провёл четыре сезона, с 2021 по 2025 год. Играл за «Омских Ястребов» в Молодёжной хоккейной лиге и за «Омские Крылья» во Всероссийской хоккейной лиге.
В интервью Sports.ru Егор сформулировал своё хоккейное кредо, которое теперь звучит как завещание для молодых спортсменов: «Хороший игрок всегда будет доказывать и грызть лёд в каждой игре». Он признавался, что равняется на Кирилла Капризова и Натана Маккиннона. Мечтал зайти в КХЛ. Ставил перед собой самые высокие цели. Был двукратным чемпионом России в возрастной категории до 17 лет.
В сезоне 2023/2024 набрал 19 очков (4+15) в 36 матчах МХЛ за «Ястребов». В 2025 году перешёл в «Норильск». В прошедшем сезоне за норильский клуб провёл 31 матч в ВХЛ.
Коллеги по цеху уже выражают соболезнования. «Авангард» отметил, что Егор был добрым человеком, который излучал позитив и страсть к хоккею. Его смерть — большой удар для всей хоккейной семьи.
Редакция omsk.aif.ru выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и партнёрам Егора по команде. Это невосполнимая утрата для всей хоккейной семьи.
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