Не стало 21-летнего хоккеиста из системы омского «Авангарда» Егора Ядыкина

Егор родился 4 февраля 2005 года в Салавате. Свой путь в хоккее он начал в родном городе за команду «Юрматы», а в 13 лет перешёл в подольский «Витязь». В 15 лет оказался в Омске — и это стало судьбоносным решением. В системе «Авангарда» он провёл четыре сезона, с 2021 по 2025 год. Играл за «Омских Ястребов» в Молодёжной хоккейной лиге и за «Омские Крылья» во Всероссийской хоккейной лиге.