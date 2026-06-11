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В поселке под Нижним Тагилом медведи вышли к людям

В поселке Евстюниха под Нижним Тагилом заметили медведей.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Евстюниха под Нижним Тагилом медведи вышли к людям. Об этом сообщает Тагил. Лайф. Впервые животное заметили 9 июня — оно попало на запись видеорегистратора. Медведь перебегал через дорогу на улице Лайская. Позднее местные увидели медведицу с медвежатами возле дома.

— Медведь ведь не кошка. Нужно их выгонять, а то ребенок какой-то пойдет или лесник, он его сожрет, — говорит один из сельчан Андрей.

Мужчина предупредил соседей об опасности. Люди позвонили в диспетчерскую службу, а пока ждали специалистов, решили прогнать зверей своими силами. С помощью машин с громкими сигналами животных оттеснили подальше от поселка. На следующий день в поселок прибыл егерь, и, оставив свой номер, просил в следующий раз звонить сразу ему.