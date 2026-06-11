В поселке под Нижним Тагилом медведи вышли к людям

Мужчина предупредил соседей об опасности. Люди позвонили в диспетчерскую службу, а пока ждали специалистов, решили прогнать зверей своими силами. С помощью машин с громкими сигналами животных оттеснили подальше от поселка. На следующий день в поселок прибыл егерь, и, оставив свой номер, просил в следующий раз звонить сразу ему.