В Челябинске подростка отправили в СИЗО за избиение бездомного до смерти

Курчатовский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 17-летнему местному жителю, обвиняемому по ч. 4 ст. 111 УК РФ. По версии следствия, 25 апреля 2026 года на остановке «ул. Чичерина» подросток вместе со знакомым из хулиганских побуждений избил мужчину без определённого места жительства. Потерпевший скончался в больнице.