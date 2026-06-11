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В Челябинске подростка отправили в СИЗО за избиение бездомного до смерти

Вместе со знакомым он из хулиганских побуждений избил бездомного, который скончался в больнице.

В Челябинске подростка отправили под стражу за избиение бездомного, повлекшее смерть. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Курчатовский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 17-летнему местному жителю, обвиняемому по ч. 4 ст. 111 УК РФ. По версии следствия, 25 апреля 2026 года на остановке «ул. Чичерина» подросток вместе со знакомым из хулиганских побуждений избил мужчину без определённого места жительства. Потерпевший скончался в больнице.

Защита обжаловала решение, но Челябинский областной суд оставил постановление без изменения.