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Женщина до смерти избила свою знакомую палкой в Нижегородской области

Она нанесла не менее ста ударов деревянной палкой.

33-летняя женщина жестоко избила свою знакомую в селе Починки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Преступление было совершено в доме на улице Карла Маркса в апреле текущего года. Женщина в ходе ссоры со знакомой на почве ревности жестоко ее избила: нанесла той не менее ста ударов деревянной палкой, а также совершила иные действия сексуального характера. От полученных повреждений 27-летняя потерпевшая скончалась на месте.

В отношении местной жительницы было возбуждено два уголовных дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей).

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в СК.

Ранее сообщалось, что председателю СК России представят доклад о результатах расследования гибели подростка в Нижегородской области.