Женщина до смерти избила свою знакомую палкой в Нижегородской области

Преступление было совершено в доме на улице Карла Маркса в апреле текущего года. Женщина в ходе ссоры со знакомой на почве ревности жестоко ее избила: нанесла той не менее ста ударов деревянной палкой, а также совершила иные действия сексуального характера. От полученных повреждений 27-летняя потерпевшая скончалась на месте.