Москвичу вынесен приговор за кражу мопеда у семьи певца Сергея Жукова

«С учетом позиции государственного обвинителя Останкинской межрайонной прокуратуры 22-летний житель столицы признан виновным в совершении кражи электромопеда стоимостью более 450 тыс. руб. (п. “в” ч. 3 ст. 158 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Установлено, что в ноябре 2025 года молодой человек узнал о припаркованном длительное время около дома на проспекте Мира электромопеде с дополнительно установленными комплектующими, со встроенным трекером и сигнализацией, принадлежащий жительнице столицы. Он создал заявку на сайте доставки, сообщив курьеру, что необходимо перевести электромопед якобы для ремонта на ул. Косыгина, где лично получил его.
«Свою вину молодой человек не признал, пояснив, что был уверен, что электромопед является его находкой, а не чьим-то оставленным имуществом. По приговору суда ему назначено наказание в виде трех лет принудительных работ. 10% его заработка будет удержано в доход государства», — добавили в ведомстве.
По данным СМИ, мопед принадлежит семье лидера музыкальной группы «Руки вверх!» Сергея Жукова.