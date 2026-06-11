Москвичу вынесен приговор за кражу мопеда у семьи певца Сергея Жукова

Установлено, что в ноябре 2025 года молодой человек узнал о припаркованном длительное время около дома на проспекте Мира электромопеде с дополнительно установленными комплектующими, со встроенным трекером и сигнализацией, принадлежащий жительнице столицы. Он создал заявку на сайте доставки, сообщив курьеру, что необходимо перевести электромопед якобы для ремонта на ул. Косыгина, где лично получил его.