На совершившего разбойный налет на частный дом в Подмосковье завели дело

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовные дела у отношении подростка-иностранца, совершившего нападение на частный дом в Подмосковье, где погиб мужчина и ранен его сын. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.