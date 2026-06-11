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На совершившего разбойный налет на частный дом в Подмосковье завели дело

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовные дела у отношении подростка-иностранца, совершившего нападение на частный дом в Подмосковье, где погиб мужчина и ранен его сын. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Источник: ГУ МВД

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области задержан 16-летний иностранный гражданин, подозреваемый в убийстве 56-летнего мужчины и покушении на убийство его 13-летнего сына (ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.