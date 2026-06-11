Житель Хакасии уговаривал девочек из других регионов присылать интимные фото

11 июня стало известно о задержании 27-летнего жителя Черногорска. Его обвиняют в развратных действиях в отношении двух несовершеннолетних девушек. Об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.
По версии следствия, с марта по апрель 2026 года мужчина завел страницу в соцсети под вымышленным именем. Там он познакомился с 15-летней жительницей Бурятии и 12-летней школьнцей из Курганской области. Зная, что они несовершеннолетние, он уговорами заставил их отправить ему откровенные фото и видео.
Подозреваемого вычислили и задержали сотрудники Следкома вместе с киберполицией Хакасии. Ему уже предъявили обвинение и по решению суда отправили под стражу. Сейчас следователи собирают доказательства и проверяют причастность мужчины к другим подобным преступлениям. Если вина будет доказана, ему грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.