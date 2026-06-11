Житель Хакасии уговаривал девочек из других регионов присылать интимные фото

По версии следствия, с марта по апрель 2026 года мужчина завел страницу в соцсети под вымышленным именем. Там он познакомился с 15-летней жительницей Бурятии и 12-летней школьнцей из Курганской области. Зная, что они несовершеннолетние, он уговорами заставил их отправить ему откровенные фото и видео.