В Екатеринбурге не будут снижать скорость автобусов после смертельного ДТП

Ранее некоторые урбанисты выступили за ограничение скорости. Также они обратили внимание на ограждение между тротуаром и дорогой, которое не спасло пешеходов. За конструкции заступился замглавы Екатеринбурга Александр Толкачев. Он отметил, что если на большой скорости в ограждение «многотонная махина летит», то оно, конечно, не спасет. А если бы автобус отбросило в сторону, то погибли пассажиры автобуса.