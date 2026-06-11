В Крыму двух человек судили за организацию незаконной миграции

Один из организаторов находил иностранцев, которые хотели работать в Крыму, но не имели на это законных оснований. Его сообщник — житель села Партизанское Симферопольского района 1966 года рождения. Мужчина фиктивно ставил приезжих на миграционный учет. Кроме того, он оформлял иностранцам патенты для работы.