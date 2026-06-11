В Перми утехи мужчин с ранее судимой женщиной завершились потерей имущества

Все преступления подсудимая совершила с января по март этого года. Женщина знакомилась с мужчинами и приходила к ним в гости. Парочки наедине распивали спиртные напитки. Обессиленные мужчины через некоторое время засыпали, дама сердца в это время похищала их имущество. Все потерпевшие подтвердили в суде, что причиненный ущерб для них является значительным.