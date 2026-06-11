В Башкирии погиб 21-летний хоккеист Егор Ядыкин

В городе Салават (Башкирия) погиб 21-летний российский хоккеист Егор Ядыкин. Спортсмен получил смертельное огнестрельное ранение у себя дома. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По версии родственников погибшего, инцидент произошел ранним утром и носит характер несчастного случая. Молодой человек потянулся за ружьем и случайно задел спусковой крючок, после чего произошел выстрел. От полученного ранения хоккеист скончался на месте.
В настоящее время на месте происшествия работают криминалисты и следователи, которым предстоит установить все обстоятельства трагедии и проверить версию близких. Сообщается, что церемония прощания со спортсменом состоится в субботу, 13 июня.
Егор Ядыкин начинал свою профессиональную карьеру в системе омского «Авангарда». В минувшем сезоне нападающий выступал за хоккейный клуб «Норильск» во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).